2020-02-28T20:19:30+03:00
Общество

Полиция Югры фиксирует десять киберпреступлений в сутки

Только за январь югорчане «подарили» мошенникам 13 миллионов рублей
Ирина Ромашкина
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Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины. Фото: pixabay.comЧаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины. Фото: pixabay.com
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На прошлой неделе в Югре за один день полицейские возбудили 23 уголовных дела. С начала 2020 года в округе в среднем за сутки заводят десять уголовных дел по факту мошенничества.

Ежедневно в дежурные части полиции ХМАО выстраиваются очереди потерпевших от дистанционных мошенников, сообщает «Сургутинформ-ТВ» со ссылкой на МВД Югры, все по тому же дистанционному мошенничеству. При этом Сургут является лидером в этом антирейтинге. В 2019 году в крупнейшем городе региона возбудили более тысячи уголовных дел по факту кибермошенничества.

Дополним, по данным агентства Russia Today Югра занимает второе место в антирейтинге IT-преступлений. Самой легкой добычей для кибермошенников являются соседи-ямальцы. На третьем месте – Чувашия. Чаще всего потерпевшими оказываются не пенсионеры, а люди среднего возраста, причем женщины, отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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