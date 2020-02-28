Соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в Югре

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:25:48+03:00

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В Нефтеюганске состоялись Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу. Подробности мероприятий сообщила пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

В состязаниях приняли участие более сотни спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

Известно, что в состязаниях принимали участие юноши, девушки, юниоры, юниорки, а также взрослые. У взрослых спортсменов в программу входили танцевальные движения и акробатика, а у совсем юных гимнастов - только танец.

- Акробатический рок-н-ролл — динамичный и энергичный вид спорта. Пожалуй, это главное, что отличает акробатический рок-н-ролл от гимнастики или акробатики. Это массовый вид спорта. Именно поэтому попробовать себя в этом направлении могут все желающие, как совсем малыши, так и взрослое население, — сообщила старший тренер сборной команды ХМАО Ольга Маматханова.

Чемпионат и Первенство УрФо прошли на территории Югры впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU