2020-02-28T15:20:25+03:00
Здоровье

Месячник профилактики туберкулеза стартует в ХМАО

Югорчанам советуют пройти флюорографию
Руслан Савинов
Поделиться:
Месячник профилактики туберкулеза стартует в ХМАОМесячник профилактики туберкулеза стартует в ХМАОФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С 1 марта в Югре пройдут акции, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Подробности сообщили представители центра медицинской профилактики ХМАО.

- На сайтах медицинских учреждений, стендах в местах общественного пользования будет размещаться информация о туберкулезе и его профилактике. Пройдут лекции на предприятиях и в организациях. О важности борьбы с туберкулезом будут рассказывать во время приемов, в том числе родителям и подросткам в детских поликлиниках. В «Школах будущих матерей» планируются лекции на тему вакцинопрофилактики от туберкулеза, - сообщили югорские медики.

В просветительской работе врачам помогут: журналисты, волонтеры и все заинтересованные лица. Будут проведены конференции для педиатров и терапевтов с участием специалистов противотуберкулезной службы.

Наконец, в медучреждениях пройдут дни бесплатного обследования на туберкулез, флюорография для иностранных граждан, живущих в Югре. Также с помощью передвижных флюорографических установок обследуют безработных жителей труднодоступных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в Югре
Месячник профилактики туберкулеза стартует в ХМАО
Преступления в сфере теплоснабжения выявили в Нижневартовске
Спортивно-экстремальное реалити-шоу появится в ХМАО
Автопарк полиции Югры пополнили новыми автомобилями
Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы
Выплаты при рождении третьего ребенка увеличат в Югре
Югорчанам рассказали, как установить собственную контейнерную площадку
Пожарные Лянтора устроили «Творческий мартфель»
Более 22 тысяч юных сургутян отдохнут в детских лагерях в 2020 году
Всемирный день редких заболеваний отметят в ХМАО
Жителей Сургутского района призвали сообщать о сосульках на крышах школ
Море алкоголя: пенсионерка из Федоровского изготовила более 900 литров спирта
Ради бутылки конька хантымансиец нарушил закон
Югорчан пригласили стать волонтерами Конституции
Правоохранители проверят факт избиения ребенка в центре помощи в Сургуте
Очистные сооружения в Сайгатино Сургутского района приготовили к пуску
Вартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колонию
Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске
В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкнулись «МАН» и «Рено»
В Октябрьском районе пропал рыбак