Месячник профилактики туберкулеза стартует в ХМАО

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:20:25+03:00

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С 1 марта в Югре пройдут акции, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Подробности сообщили представители центра медицинской профилактики ХМАО.

- На сайтах медицинских учреждений, стендах в местах общественного пользования будет размещаться информация о туберкулезе и его профилактике. Пройдут лекции на предприятиях и в организациях. О важности борьбы с туберкулезом будут рассказывать во время приемов, в том числе родителям и подросткам в детских поликлиниках. В «Школах будущих матерей» планируются лекции на тему вакцинопрофилактики от туберкулеза, - сообщили югорские медики.

В просветительской работе врачам помогут: журналисты, волонтеры и все заинтересованные лица. Будут проведены конференции для педиатров и терапевтов с участием специалистов противотуберкулезной службы.

Наконец, в медучреждениях пройдут дни бесплатного обследования на туберкулез, флюорография для иностранных граждан, живущих в Югре. Также с помощью передвижных флюорографических установок обследуют безработных жителей труднодоступных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU