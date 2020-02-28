2020-02-28T15:08:07+03:00
Происшествия

Преступления в сфере теплоснабжения выявили в Нижневартовске

Один из сотрудников получал взятки
Руслан Савинов
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Преступления в сфере теплоснабжения выявили в НижневартовскеПреступления в сфере теплоснабжения выявили в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Правоохранители следственного отдела Нижневартовска следственного управления Следкома Югры возбудили уголовные дела в отношении одного из сотрудников «Городские электрические сети». По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, его подозревают в совершении преступлений по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Коммерческий подкуп в крупном размере».

Следствие установило, что упомянутый сотрудник в должности контролера энергетического надзора «Теплоснабжения» Нижневартовска с января 2018 года по ноябрь 2019 года получал от представителя одной из организаций взятки. Сумма взяток составила 300 тысяч рублей.

Затем сотрудник продолжил свою преступную деятельность вновь с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Он получил все от того же представителя коммерческой организации 150 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Вскоре будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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