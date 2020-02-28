Спортивно-экстремальное реалити-шоу появится в ХМАО

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:48:14+03:00

В проекте примут участие более тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Молодогвардейцы Югры представили проект «Сила Югры». По информации департамента общественных связей ХМАО, проект представляет собой спортивное испытание. Оно поможет призвать югорчан к занятиям спортом и физической культурой через создание спортивной базы на территории природного парка «Самаровский чугас».

- За счет средств гранта губернатора Югры будет создана уникальная спортивная база и закуплен инвентарь. В частности, на территории парка планируется проложить спортивный маршрут по лыжным трассам и существующим тропам. Его протяженность составит почти шесть километров, - сообщили в региональном департаменте общественных связей.

Также будет организовано личное первенство среди югорчан. Каждый участник получит возможность поделиться собственной историей успеха.

Затем каждая из этих историй ляжет в основу спортивно-экстремального реалити-шоу. Участниками проекта с июля по декабрь станут более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU