Спортивно-экстремальное реалити-шоу появится в ХМАО
Молодогвардейцы Югры представили проект «Сила Югры». По информации департамента общественных связей ХМАО, проект представляет собой спортивное испытание. Оно поможет призвать югорчан к занятиям спортом и физической культурой через создание спортивной базы на территории природного парка «Самаровский чугас».
- За счет средств гранта губернатора Югры будет создана уникальная спортивная база и закуплен инвентарь. В частности, на территории парка планируется проложить спортивный маршрут по лыжным трассам и существующим тропам. Его протяженность составит почти шесть километров, - сообщили в региональном департаменте общественных связей.
Также будет организовано личное первенство среди югорчан. Каждый участник получит возможность поделиться собственной историей успеха.
Затем каждая из этих историй ляжет в основу спортивно-экстремального реалити-шоу. Участниками проекта с июля по декабрь станут более тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU