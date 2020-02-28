Автопарк полиции Югры пополнили новыми автомобилями

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:35:03+03:00

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Главный полицейский ХМАО генерал-майор полиции Василий Романица вручил ключи от новых служебных автомобилей своим подчиненным. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Теперь автопарк обогатился следующим транспортом: Лады Гранты, Лады Весты, УАЗ Патриоты, а также Шевроле Нива. Всего – 90 машин. Среди полицейских, получивших новые автомобили: оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, госавтоинспекторы и другие.

По словам Василия Романицы, обновлённый автопарк позволит действовать полицейским максимально оперативно, чтобы вовремя поймать преступников.

Добавим, что в 2020 году ожидается поступление еще 140 единиц автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU