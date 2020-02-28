Автопарк полиции Югры пополнили новыми автомобилями
Главный полицейский ХМАО генерал-майор полиции Василий Романица вручил ключи от новых служебных автомобилей своим подчиненным. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
Теперь автопарк обогатился следующим транспортом: Лады Гранты, Лады Весты, УАЗ Патриоты, а также Шевроле Нива. Всего – 90 машин. Среди полицейских, получивших новые автомобили: оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, госавтоинспекторы и другие.
По словам Василия Романицы, обновлённый автопарк позволит действовать полицейским максимально оперативно, чтобы вовремя поймать преступников.
Добавим, что в 2020 году ожидается поступление еще 140 единиц автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU