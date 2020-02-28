2020-02-28T14:16:12+03:00
Происшествия

Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение
Руслан Савинов
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Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы. Фото: Руслан Савинов.Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы. Фото: Руслан Савинов.
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Восьмиклассник в Сургуте на улице Крылова поскользнулся накануне, 27 февраля, и получил травму головы. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».

- Школьник поскользнулся на внутридворовой дороге и получил травму головы. Это произошло днем между домами 26 и 30 на улице Крылова. Прохожие вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали мальчика в больницу.

Отметим, что сургутяне ежедневно жалуются в соцсетях и на портале «Твой Сургут» на скользкие дороги.

- Во многих районах города дворы не посыпают песком. На дорогах образовывается наледь. Из-за этого страдают старики и дети, которым порой тяжело удержать равновесие, - пишут горожане.

- О, да наши дороги это квест, - прокомментировал один из подписчиков произошедший со школьником инцидент.

Попал в больницу, после падения на скользкой дворовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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