Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы
Восьмиклассник в Сургуте на улице Крылова поскользнулся накануне, 27 февраля, и получил травму головы. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».
- Школьник поскользнулся на внутридворовой дороге и получил травму головы. Это произошло днем между домами 26 и 30 на улице Крылова. Прохожие вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали мальчика в больницу.
Отметим, что сургутяне ежедневно жалуются в соцсетях и на портале «Твой Сургут» на скользкие дороги.
- Во многих районах города дворы не посыпают песком. На дорогах образовывается наледь. Из-за этого страдают старики и дети, которым порой тяжело удержать равновесие, - пишут горожане.
- О, да наши дороги это квест, - прокомментировал один из подписчиков произошедший со школьником инцидент.
Попал в больницу, после падения на скользкой дворовой.
ИСТОЧНИК KP.RU