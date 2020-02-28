28 Февр. 2020 2020-02-28T14:16:12+03:00

Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы. Фото: Руслан Савинов.

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Восьмиклассник в Сургуте на улице Крылова поскользнулся накануне, 27 февраля, и получил травму головы. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».

- Школьник поскользнулся на внутридворовой дороге и получил травму головы. Это произошло днем между домами 26 и 30 на улице Крылова. Прохожие вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали мальчика в больницу.

Отметим, что сургутяне ежедневно жалуются в соцсетях и на портале «Твой Сургут» на скользкие дороги.

- Во многих районах города дворы не посыпают песком. На дорогах образовывается наледь. Из-за этого страдают старики и дети, которым порой тяжело удержать равновесие, - пишут горожане.

- О, да наши дороги это квест, - прокомментировал один из подписчиков произошедший со школьником инцидент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/763511" frameborder="0"></iframe> Попал в больницу, после падения на скользкой дворовой.

ИСТОЧНИК KP.RU