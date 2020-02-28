Выплаты при рождении третьего ребенка увеличат в Югре

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:02:28+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова ответила на онлайн-конференции на вопросы по социальной поддержке семей. Она рассказала, будет ли пересмотрен в регионе размер семейного капитала, который выплачивают родителям при рождении третьего ребенка. Отметим, в Югре он сегодня составляет 116 тысяч рублей.

- Решение об увеличении этой выплаты объективно напрашивается само по себе. В Югре сегодня решается вопрос о том, куда можно будет направить югорский семейный капитал и размер выплаты. Сейчас мы заканчиваем эти расчеты, в эту секунду я не хотела бы называть цифру, но заверю, что в течении первой половины марта решение об увеличении югорского семейного капитала будет принято, - заявила Наталья Комарова.

Как отметила глава региона, всего в ХМАО для семей с детьми предусмотрено порядка 20 различных мер поддержки. Ежегодно на это выделяется около 140 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU