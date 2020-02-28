2020-02-28T13:33:46+03:00
Общество

Югорчанам рассказали, как установить собственную контейнерную площадку

Потребуется приложить немного усилий и времени
Руслан Савинов
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Югорчанам рассказали, как установить собственную контейнерную площадку. Фото: Руслан Савинов.Югорчанам рассказали, как установить собственную контейнерную площадку. Фото: Руслан Савинов.
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Жители региона могут помочь местным администрациям выбрать место для новых контейнерных площадок. Подробности сообщила пресс-служба регионального оператора «Югра-Экология».

В течение 2020 года, с началом лета, муниципалитеты продолжат работу по обустройству контейнерных площадок на выделенные из резервного фонда правительства Югры средства. При выборе места установки контейнеров администрация учитывает пожелания горожан. Чтобы появились дополнительные площадки, жители могут написать заявление в органы местного самоуправления.

- У владельцев частного жилья, или юридических лиц есть возможность организовать собственное место накопления коммунальных отходов. В таком случае они будут нести ответственность на содержание и оборудование этой площадки, как собственники, - сообщил регоператор «Югра-Экология».

Создание подобной площадки согласовывается с органами власти. После рассмотрения документов принимается решение.

- Если дополнительная контейнерная площадка устанавливается для нескольких домов по желанию местных жителей, то расходы на ее создание несет муниципалитет. Если же площадка личная, рядом с домом, то расходы лягут на плечи конкретного человека, - рассказали представители регоператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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