Пожарные Лянтора устроили «Творческий мартфель»

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:18:23+03:00

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Спасатели Лянтора рассказали о своих увлечениях в рисунках, поделках и фотографиях. По данным МЧС ХМАО, необычная выставка «Творческий мартфель» прошла в честь праздников, Дня защитника Отечества и 8 Марта, и приурочена к 30-летию МЧС России.

Например, важную роль в жизни менеджера по персоналу Марины Стуцаренко сыграло увлечение музыкой:

- Друзья пригласили попробовать свои силы в рок-группе «На самом деле», там познакомилась с будущим супругом. Теперь он пишет слова, я сочиняю музыку. С концертами выступали во многих городах округа, - рассказала Мария.

Все увлечения пожарных Лянтора не перечислить. На выставке были представлены десятки работ.

- Как показывает практика, сотрудники МЧС способны не только профессионально тушить пожары и спасать людей, но и творить и вносить в жизнь частичку добра и красоты, - сообщили в МЧС Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU