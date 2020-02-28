2020-02-28T12:52:27+03:00
Общество

Более 22 тысяч юных сургутян отдохнут в детских лагерях в 2020 году

Также появились новые доступные направления отдыха
Руслан Савинов
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Более 22 тысяч юных сургутян отдохнут в детских лагерях в 2020 годуБолее 22 тысяч юных сургутян отдохнут в детских лагерях в 2020 годуФото: pixabay.com
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С 1 марта в Сургуте начнется прием заявлений от родителей на получение летних путевок. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Сургутяне смогут отдохнуть не только в Краснодарском крае, но и в Крыму, Башкирии и Тюменской области. В 2020 году добавилось новое направление:

- Нововведение 2020 года –Татарстан с оздоровительными и спортивными программами, Новороссийский район Краснодарского края и палаточный лагерь в Крыму. В нынешнем году мы продолжим отправлять детей в туристический лагерь в республике Адыгея, а также в деревню Русскинская и в поездки по историческим местам области. Эти направления отдыха были введены в 2019 году, – отметила замлавы города Анна Томазова.

Также на территории Сургута летом откроют лагеря с дневным пребыванием детей, два палаточных и лагерь труда и отдыха.

Добавим, что информацию об условиях предоставления путевок и необходимых документах можно получить по телефонам горячей линии: 52-57-18, 52-53-57, 52-53-47, 8912-411-24-29. Подать заявления можно через госуслуги или в МФЦ.

Также известно, что за время детской оздоровительной кампании 2020 года отдохнут более 22 тысяч юных сургутян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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