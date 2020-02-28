2020-02-28T11:56:01+03:00
Происшествия

Море алкоголя: пенсионерка из Федоровского изготовила более 900 литров спирта

Предприимчивая сельчанка уже и ранее попадалась на подобном нарушении закона
Руслан Савинов
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Море алкоголя: пенсионерка из Федоровского изготовила более 900 литров спиртаМоре алкоголя: пенсионерка из Федоровского изготовила более 900 литров спиртаФото: pixabay.com
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Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили факт продажи алкоголя без лицензии 28 февраля. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Известно, что 68-летняя пенсионерка поселка Федоровский продавала в своей квартире спирт в полимерных бутылках без лицензии. Отмечается, что в 2019 году она ранее уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение. Тогда суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

- Клиентскую базу она наработала через знакомых, которые рассказали, в свою очередь, своим знакомым о возможности приобрести алкоголь по более низкой стоимости, чем в магазинах, - пояснили в полиции Югры.

Всего полицейские изъяли у нее более 900 литров алкоголя. На этот раз возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительные работы на срок до одного года.

Подозреваемую поместили под подписку о невыезде.

Пенсионерка из Федоровского изготовила более.

ИСТОЧНИК KP.RU

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