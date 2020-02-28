2020-02-28T12:22:13+03:00
Общество

Жителей Сургутского района призвали сообщать о сосульках на крышах школ

Весна – травмоопасное время года
Руслан Савинов
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Жителей Сургутского района призвали сообщать о сосульках на крышах школ. Фото: Руслан Савинов.Жителей Сургутского района призвали сообщать о сосульках на крышах школ. Фото: Руслан Савинов.
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Всех жителей Сургутского района попросили сообщать об обнаруженных сосульках на крышах школ и детских садов. Призыв появился в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Образование Сургутского района».

- Просим вас обращать внимание на наличие снеговых шапок, сосулек на козырьках, крыльцах, входных группах, прогулочных верандах на территориях школ и детских садов, а также по пути следования в образовательные организации и информировать о фактах, - обратились представители департамента образования и молодежной политики муниципалитета.

Сообщить об опасных крышах можно по телефонам: 529169, 526052. Либо оставлять комментарии в группе «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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