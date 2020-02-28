Жителей Сургутского района призвали сообщать о сосульках на крышах школ
Всех жителей Сургутского района попросили сообщать об обнаруженных сосульках на крышах школ и детских садов. Призыв появился в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Образование Сургутского района».
- Просим вас обращать внимание на наличие снеговых шапок, сосулек на козырьках, крыльцах, входных группах, прогулочных верандах на территориях школ и детских садов, а также по пути следования в образовательные организации и информировать о фактах, - обратились представители департамента образования и молодежной политики муниципалитета.
Сообщить об опасных крышах можно по телефонам: 529169, 526052. Либо оставлять комментарии в группе «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU