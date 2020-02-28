Ради бутылки конька хантымансиец нарушил закон

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:10:14+03:00

За кражу придется ответить по уголовному кодексу

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В Югре за минувшие сутки, 27 февраля, случилось 42 преступления. По данным УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 32: два мошенничества, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.

Так, неработающий ранее судимый 32-летний хантымансиец совершил кражу. В одном из магазинов на улице Мира он открыто похитил бутылку коньяка стоимостью 304 рубля. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем 22-летний подозреваемый в Сургуте похитил с участка на улице привокзальной металлоконструкции. Ущерб составил около 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Нижневартовска установили 36-летнего подозреваемого, который ранее похитил автомагнитолу. Сумма ущерба – 11 тысяч рублей.

Также известно, что в ХМАО за прошедшие сутки выявлено 5453 правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU