Ради бутылки конька хантымансиец нарушил закон
В Югре за минувшие сутки, 27 февраля, случилось 42 преступления. По данным УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 32: два мошенничества, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.
Так, неработающий ранее судимый 32-летний хантымансиец совершил кражу. В одном из магазинов на улице Мира он открыто похитил бутылку коньяка стоимостью 304 рубля. Возбуждено уголовное дело.
Тем временем 22-летний подозреваемый в Сургуте похитил с участка на улице привокзальной металлоконструкции. Ущерб составил около 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.
Кроме того, сотрудники уголовного розыска Нижневартовска установили 36-летнего подозреваемого, который ранее похитил автомагнитолу. Сумма ущерба – 11 тысяч рублей.
Также известно, что в ХМАО за прошедшие сутки выявлено 5453 правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU