Всемирный день редких заболеваний отметят в ХМАО

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В самый редкий день в году, 29 февраля, в Югре вспомнят о существовании всемирного дня редких заболеваний. Подробности сообщили представители Центра медицинской профилактики ХМАО.

Эта дата отмечается по инициативе Европейской организации по изучению редких болезней. Любопытно, что в невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

- Редкость орфанных недугов затрудняет диагностику, приводит к запоздалому лечению. Но если таких больных мало – это не значит, что их не существует, - отметили врачи.

Дата 29 февраля призвана привлечь внимание общества к проблемам людей, больных редкими заболеваниями:

- К редким заболеваниям относятся, например: муковисцидоз, скрининг на который в обязательном порядке делают всем младенцам в первые часы после рождения. О других орфанных заболеваниях большинство никогда не слышало. Например, о болезни Фабри, при которой бывают беспричинные жгучие боли в ступнях и ладонях, длящиеся по нескольку дней, и - из-за отсутствия потоотделения — непереносимость жары. Или о синдроме Рефсума, для которого характерны частичные параличи, глухота и сильное снижение зрения, - сообщили специалисты Центра медпрофилактики Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU