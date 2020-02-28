2020-02-28T12:49:08+03:00
Здоровье

Всемирный день редких заболеваний отметят в ХМАО

Дата 29 февраля была выбрана не случайно
Руслан Савинов
Поделиться:
Всемирный день редких заболеваний отметят в ХМАО. Фото: Руслан Савинов.Всемирный день редких заболеваний отметят в ХМАО. Фото: Руслан Савинов.
Изменить размер текста:

В самый редкий день в году, 29 февраля, в Югре вспомнят о существовании всемирного дня редких заболеваний. Подробности сообщили представители Центра медицинской профилактики ХМАО.

Эта дата отмечается по инициативе Европейской организации по изучению редких болезней. Любопытно, что в невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

- Редкость орфанных недугов затрудняет диагностику, приводит к запоздалому лечению. Но если таких больных мало – это не значит, что их не существует, - отметили врачи.

Дата 29 февраля призвана привлечь внимание общества к проблемам людей, больных редкими заболеваниями:

- К редким заболеваниям относятся, например: муковисцидоз, скрининг на который в обязательном порядке делают всем младенцам в первые часы после рождения. О других орфанных заболеваниях большинство никогда не слышало. Например, о болезни Фабри, при которой бывают беспричинные жгучие боли в ступнях и ладонях, длящиеся по нескольку дней, и - из-за отсутствия потоотделения — непереносимость жары. Или о синдроме Рефсума, для которого характерны частичные параличи, глухота и сильное снижение зрения, - сообщили специалисты Центра медпрофилактики Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в Югре
Месячник профилактики туберкулеза стартует в ХМАО
Преступления в сфере теплоснабжения выявили в Нижневартовске
Спортивно-экстремальное реалити-шоу появится в ХМАО
Автопарк полиции Югры пополнили новыми автомобилями
Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы
Выплаты при рождении третьего ребенка увеличат в Югре
Югорчанам рассказали, как установить собственную контейнерную площадку
Пожарные Лянтора устроили «Творческий мартфель»
Более 22 тысяч юных сургутян отдохнут в детских лагерях в 2020 году
Всемирный день редких заболеваний отметят в ХМАО
Жителей Сургутского района призвали сообщать о сосульках на крышах школ
Море алкоголя: пенсионерка из Федоровского изготовила более 900 литров спирта
Ради бутылки конька хантымансиец нарушил закон
Югорчан пригласили стать волонтерами Конституции
Правоохранители проверят факт избиения ребенка в центре помощи в Сургуте
Очистные сооружения в Сайгатино Сургутского района приготовили к пуску
Вартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колонию
Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске
В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкнулись «МАН» и «Рено»
В Октябрьском районе пропал рыбак