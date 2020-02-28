2020-02-28T10:04:24+03:00
Общество

Югорчан пригласили стать волонтерами Конституции

Участие добровольное и безвозмездное
Руслан Савинов
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Югорчан пригласили стать волонтерами конституцииЮгорчан пригласили стать волонтерами конституцииФото: pixabay.com
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Жителей ХМАО пригласили стать волонтерами Конституции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры.

Основными задачами волонтеров станет информирование граждан о планируемых изменениях в основной закон государства и общероссийском голосовании. Отметим, что для создания и организации деятельности волонтеров Конституции сформированы федеральный штаб и региональные штабы во всех 85 регионах России.

Известно, что с 6 по 21 апреля во всех субъектах РФ 100 тысяч волонтеров будут информировать население на более чем трех тысячах информационных точках. Их разместят в местах массового скопления людей: торговых центрах, аэропортах, вокзалах и парках.

Регистрация на волонтерство проходит на официальном сайте с 21 февраля по 10 марта. Участие добровольное и безвозмездное.

По всем вопросам можно звонить в фонд Центра гражданских и социальных инициатив Югры: 89825026370.

ИСТОЧНИК KP.RU

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