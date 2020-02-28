28 Февр. 2020 2020-02-28T09:50:52+03:00

Правоохранители проверят факт избиения ребенка в центре помощи в Сургуте Фото: pixabay.com

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Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома ХМАО организовал проведение проверки для установления всех обстоятельств сообщений об избиении ребенка. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Известно, что в некоторых средствах массой информации появился материал, в котором отец одного из воспитанников «Центра социальной помощи семье и детям» Сургута рассказывал, что его ребенка избивали.

- Педагоги и воспитатели указанного учреждения нанесли побои сыну и плохо обращались с ним, - утверждал отец ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU