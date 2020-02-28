Очистные сооружения в Сайгатино Сургутского района приготовили к пуску

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:30:52+03:00

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой с рабочей поездкой посетил Солнечный и деревню Сайгатина. Как сообщил глава муниципалитета на своей странице в соцсети «Фейсбук», он проверил степень готовности на шести объектах: канализационно-очистные сооружения, клуб творчества, школьную столовую, центр единоборств, детский сад и многоэтажный дом на 320 квартир.

В первую очередь Трубецкой оценил канализационно-очистные сооружения:

- Их в Сайгатина никогда не было, стоки приходилось возить автомобильным транспортом и тратить на это до 14 млн рублей в год. Сейчас на стройплощадке уже смонтированы локальные КОСы. Их производительность составит 200 кубометров в сутки. Стоимость работ без малого 87 млн рублей. Объект полностью готов, осталось провести благоустройство. На этой неделе начнем пуско-наладочные работы, - написал глава Сургутского района.

Также он осмотрел центр единоборств в Солнечном:

- Спортивный объект полностью готов. Отмечу, что это первый подобный специализированный Центр в Югре. Установлен ринг для занятий боксом, постелен борцовский ковёр, есть тренажерный зал. В общем, вся инфраструктура для занятий и подготовки спортсменов, - сказал Андрей Трубецкой.

Также он договорился с жителями Сайгатино повторно встретиться через три недели, чтобы проверить решение поступивших от них проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU