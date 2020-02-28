2020-02-28T09:10:48+03:00
Происшествия

Вартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колонию

Пьяная ссора закончилась уголовщиной
Руслан Савинов
Поделиться:
Вартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колониюВартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колониюФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Городской суд Нижневартовска вынес обвинение в отношении 53-летнего вартовчанина по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июле 2019 года мужчина в алкогольном опьянении поссорился с сожительницей. Он нанес ей деревянной палкой многочисленные удары. От полученных повреждений и большой кровопотери женщина умерла.

Суд признал мужчину виновным. Наказанием ему назначили десять лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, мать погибшей выдвинула иск о компенсации морального вреда. Вартовчанин заплатит ей 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ради бутылки конька хантымансиец нарушил закон
Югорчан пригласили стать волонтерами Конституции
Правоохранители проверят факт избиения ребенка в центре помощи в Сургуте
Очистные сооружения в Сайгатино Сургутского района приготовили к пуску
Вартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колонию
Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске
В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкнулись «МАН» и «Рено»
В Октябрьском районе пропал рыбак
В Югре под наблюдением с опасением на коронавирус находятся 20 человек
Новое оборудование для флюорографии доставили в поликлинику Сургута
Югра и Китай определят направления сотрудничества
Глава Сургута возмутился рекламой алкомаркета на фоне плаката с юбилеем Победы
Погода в Югре 28 февраля: местами небольшой снег и даже метель
Женщину с поддельным водительским удостоверением задержали в Сургуте
Рыбаки ХМАО встретятся на этапе регионального кубка
На Масленицу в Мегионе будут драться подушками, метать бревна и займутся русским сумо
Авиаохрана подготовила новых специалистов в борьбе с лесными пожарами в ХМАО
На ледовых переправах Нижневартовского района снизили пропускную способность
Вартовчане отпразднуют молдавский день встречи весны «Мэрцишор»
Вартовчанин потерял на ставках гигантскую сумму
Лянторцы проголосуют за территории для благоустройства
Слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2020» состоится в ХМАО
Югорчане добровольно перевели мошенникам полмиллиона рублей
В сургутской колонии изготовили предметы для благоустройства города
Стартовал прием заявок на конкурс педагогических отрядов ХМАО
Кондукторам Югры запретят высаживать несовершеннолетних безбилетников
В ХМАО расширили категорию получателей дополнительных мер соцподдержки
Югорские солистки представили ХМАО в Италии