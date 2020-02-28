Вартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колонию

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:10:48+03:00

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Городской суд Нижневартовска вынес обвинение в отношении 53-летнего вартовчанина по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июле 2019 года мужчина в алкогольном опьянении поссорился с сожительницей. Он нанес ей деревянной палкой многочисленные удары. От полученных повреждений и большой кровопотери женщина умерла.

Суд признал мужчину виновным. Наказанием ему назначили десять лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, мать погибшей выдвинула иск о компенсации морального вреда. Вартовчанин заплатит ей 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU