28 Февр. 2020 2020-02-28T08:51:02+03:00

Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске. Фото из соцсети "ВКонтакте" со страницы "Югра".

Изменить размер текста: A A

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в ХIV церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» в Ханты-Мансийске. По данным правительства ХМАО, награды получили лучшие спортсмены, тренеры и специалисты сборных команд страны по паралимпийским видам спорта.

- Спортивная гордость автономного округа – следж-хоккейный клуб «Югра». Президент клуба Эдуард Исаков создавал его, по сути, с нуля. «Югра» – четырехкратный, действующий чемпион России. Игроки клуба, в составе национальной сборной – серебряные призеры Паралимпиады, чемпионы мира и Европы. Важная страница в истории клуба – победа в номинации премии «Преодоление». Следж-хоккейный клуб «Югра» – это сплоченная командная работа, воля, нацеленные на высшие достижения, - сказала глава региона.

В этот день заслуженные награды получили паралимпийцы не только Югры, но и других регионов России.

- Уважаемые спортсмены, лауреаты, гости нашей церемонии, преодолевая себя, вопреки всему – к новым победам! Будьте здоровы, - поздравляла Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU