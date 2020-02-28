2020-02-28T08:51:02+03:00
Спорт

Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске

«Преодолевая себя, вопреки всему»
Руслан Савинов
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Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске. Фото из соцсети "ВКонтакте" со страницы "Югра".Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске. Фото из соцсети "ВКонтакте" со страницы "Югра".
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в ХIV церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» в Ханты-Мансийске. По данным правительства ХМАО, награды получили лучшие спортсмены, тренеры и специалисты сборных команд страны по паралимпийским видам спорта.

- Спортивная гордость автономного округа – следж-хоккейный клуб «Югра». Президент клуба Эдуард Исаков создавал его, по сути, с нуля. «Югра» – четырехкратный, действующий чемпион России. Игроки клуба, в составе национальной сборной – серебряные призеры Паралимпиады, чемпионы мира и Европы. Важная страница в истории клуба – победа в номинации премии «Преодоление». Следж-хоккейный клуб «Югра» – это сплоченная командная работа, воля, нацеленные на высшие достижения, - сказала глава региона.

В этот день заслуженные награды получили паралимпийцы не только Югры, но и других регионов России.

- Уважаемые спортсмены, лауреаты, гости нашей церемонии, преодолевая себя, вопреки всему – к новым победам! Будьте здоровы, - поздравляла Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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