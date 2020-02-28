2020-02-28T08:42:06+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкнулись «МАН» и «Рено»

Один человек погиб
Руслан Савинов
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В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкновение «МАН» и «Рено». Фото УМВД ХМАО.В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкновение «МАН» и «Рено». Фото УМВД ХМАО.
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На 724 километре дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» столкнулись «МАН» и «Рено Сандеро» сегодня, 28 февраля, в 7:20.

В результате аварии пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте. Водителя «Рено» с травмами разной степени тяжести доставили в больницу Пыть-Яха.

По информации УМВД ХМАО, в данный момент полиция работает на месте ДТП. Причины произошедшего устанавливаются.

Всего, как уточнили в региональной госавтоинспекции, накануне, 27 февраля, в ХМАО произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали трех водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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