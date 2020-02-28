В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкнулись «МАН» и «Рено»
На 724 километре дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» столкнулись «МАН» и «Рено Сандеро» сегодня, 28 февраля, в 7:20.
В результате аварии пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте. Водителя «Рено» с травмами разной степени тяжести доставили в больницу Пыть-Яха.
По информации УМВД ХМАО, в данный момент полиция работает на месте ДТП. Причины произошедшего устанавливаются.
Всего, как уточнили в региональной госавтоинспекции, накануне, 27 февраля, в ХМАО произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали трех водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU