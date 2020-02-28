В Октябрьском районе пропал рыбак

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:29:35+03:00

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Поисковая группа выезжала в лес в районе поселка Уньюган, где пропал рыбак. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

В поселке пропал 61 летний мужчина. Он выехал на снегоходе на рыбалку 26 февраля и на связь до сих пор не выходил. К настоящему времени его местонахождение до сих пор не известно.

Спасатели уже обследовали 60 километров дорог в лесу. Однако пропавший человек не обнаружен.

В связи с этим специалисты напоминают, что выходить на лед нельзя в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку пользуйтесь только ледовыми переправами.

- Нельзя проверять прочность льда ударами ноги. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние 5-6 метров. Если есть груз, повесьте его только на одно плечо, это позволит легко сбросить ношу в случае, если лед провалится, - рассказали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU