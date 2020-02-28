2020-02-28T07:50:21+03:00
Общество

В Югре под наблюдением с опасением на коронавирус находятся 20 человек

Ни одного подтвержденного случая инфекции пока не выявлено
Руслан Савинов
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В Югре под наблюдением с опасением на коронавирус находятся 20 человекВ Югре под наблюдением с опасением на коронавирус находятся 20 человекФото: pixabay.com
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Заболеваемость населения Югры на прошлой неделе, с 17 по 23 февраля, превышала эпидемический порог на 12,5%. Это стало известно от пресс-службы Роспотребнадзора ХМАО.

К данному моменту эпидемические пороги превышены по всем возрастным группам, за исключением детей до двух лет. Показатель заболеваемости составил почти 94 случая на 10 тысяч населения.

Профилактика появления коронавируса в регионе на особом контроле всех служб:

- По состоянию на 25 февраля в Югре под медицинским наблюдением остается 20 человек, из которых восемь граждан Китая, находящихся в Югре по трудовой визе, и 12 югорчан, вернувшихся из поездки в КНР, - сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

По словам медиков, на данный период основными мерами профилактики коронавируса является частое и тщательное мы мытье рук. По возможности регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении.

- Реже бывайте в людных местах. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками, - призвали врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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