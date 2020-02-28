В Югре под наблюдением с опасением на коронавирус находятся 20 человек
Заболеваемость населения Югры на прошлой неделе, с 17 по 23 февраля, превышала эпидемический порог на 12,5%. Это стало известно от пресс-службы Роспотребнадзора ХМАО.
К данному моменту эпидемические пороги превышены по всем возрастным группам, за исключением детей до двух лет. Показатель заболеваемости составил почти 94 случая на 10 тысяч населения.
Профилактика появления коронавируса в регионе на особом контроле всех служб:
- По состоянию на 25 февраля в Югре под медицинским наблюдением остается 20 человек, из которых восемь граждан Китая, находящихся в Югре по трудовой визе, и 12 югорчан, вернувшихся из поездки в КНР, - сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.
По словам медиков, на данный период основными мерами профилактики коронавируса является частое и тщательное мы мытье рук. По возможности регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении.
- Реже бывайте в людных местах. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками, - призвали врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU