Новое оборудование для флюорографии доставили в поликлинику Сургута

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:24:51+03:00

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В Сургутской городской клинической поликлинике № 1 установили новейший цифровой рентгеновский флюорограф. Подробности долгожданного события сообщила пресс-служба регионального депаратмента здравоохранения.

- Флюорография – это самое массовое рентгеновское исследование. Ежегодно в нашей поликлинике выполняется более 70 тысяч. Для обеспечения доступности, единственный аппарат в здании поликлиники для взрослого населения работал в три смены, что создавало риски выхода из строя и неудобства для пациентов и персонала, - сообщил главный врач поликлиники Максим Слепов.

Добавим, что установка второго современного аппарата в здании детской поликлиники полностью удовлетворит потребности в обследованиях. Приобретение оборудования прошло в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за счет средств регионального бюджета Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU