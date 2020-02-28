2020-02-28T06:26:24+03:00
Общество

Югра и Китай определят направления сотрудничества

Коронавирус не помеха международным отношениям
Руслан Савинов
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Югра и Китай определят направления сотрудничестваЮгра и Китай определят направления сотрудничестваФото: pixabay.com
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В ходе рабочей поездки в Москву сегодня, 28 февраля, состоится встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжана Ханьхуэя. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Известно, что стороны обсудят возможности усиления экономического и гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, участником встречи станет также председатель организации «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов. По инициативе корпуса он передаст подарочные наборы детям детского сада при посольстве Китая в России. Это состоится в рамках поддержки страны в ситуации, которая связана со вспышкой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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