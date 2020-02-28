Югра и Китай определят направления сотрудничества
В ходе рабочей поездки в Москву сегодня, 28 февраля, состоится встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжана Ханьхуэя. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
Известно, что стороны обсудят возможности усиления экономического и гуманитарного сотрудничества.
Кроме того, участником встречи станет также председатель организации «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов. По инициативе корпуса он передаст подарочные наборы детям детского сада при посольстве Китая в России. Это состоится в рамках поддержки страны в ситуации, которая связана со вспышкой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU