Глава Сургута возмутился рекламой алкомаркета на фоне плаката с юбилеем Победы
Градоначальник Сургута Вадим Шувалов выразил возмущение рекламой магазина, который завлекал покупателей акцией «Алкоголь за 75 рублей в честь 75-летия Победы». Пост негодования Шуваловал опубликовал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
- Узнал сегодня о вопиющем факте: на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама. На ней автор провел «остроумную» аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара. Это возмутительно. Великая Победа — святой праздник для каждого из нас, осквернять его непозволительно, - написал мэр Сургута.
Добавим, что скандальную вывеску уже демонтировали. Магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы. Оценку этой ситуации вскоре дадут еще и правоохранительные органы.
- Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы, - подвели итог Вадим Шувалов.
- Вадим Николаевич, спасибо за оперативную реакцию, - поблагодарил главу Сургута один из подписчиков.
Демонтаж рекламы Сургут.
ИСТОЧНИК KP.RU