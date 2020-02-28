28 Февр. 2020 2020-02-28T06:20:21+03:00

Глава Сургута возмутился рекламой алкомаркета на фоне плаката с юбилеем Победы. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов выразил возмущение рекламой магазина, который завлекал покупателей акцией «Алкоголь за 75 рублей в честь 75-летия Победы». Пост негодования Шуваловал опубликовал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Узнал сегодня о вопиющем факте: на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама. На ней автор провел «остроумную» аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара. Это возмутительно. Великая Победа — святой праздник для каждого из нас, осквернять его непозволительно, - написал мэр Сургута.

Добавим, что скандальную вывеску уже демонтировали. Магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы. Оценку этой ситуации вскоре дадут еще и правоохранительные органы.

- Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы, - подвели итог Вадим Шувалов.

- Вадим Николаевич, спасибо за оперативную реакцию, - поблагодарил главу Сургута один из подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/763366" frameborder="0"></iframe> Демонтаж рекламы Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU