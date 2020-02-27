Женщину с поддельным водительским удостоверением задержали в Сургуте
Ночью у одного из домов по проспекту Пролетарский инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ниссан», за рулем которого была 38-летняя сургутянка. Как отметили в пресс-службе УМВД Югры, в ходе проверки документов полицейские обнаружили у нее водительское удостоверение с признаками подделки.
Так, в документах данные водителя не соответствовали действительности. Кроме того, экспертное исследование показало, что изъятое удостоверение не производилось «Гознаком».
Отмечается, что сургутянка ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Она также имела проблемы с законом в сфере незаконного оборота наркотиков.
Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года.
В настоящий момент женщина под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU