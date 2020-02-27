Рыбаки ХМАО встретятся на этапе регионального кубка

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:17:00+03:00

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На территории озера Травленное 1 марта состоится этап Кубка Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Как уточнили в пресс-службе «ЮграМегасСпорт», место соревнований расположено в 21 км от Ханты-Мансийска по зимнику «Ханты-Мансийск — Согом».

Для тех, кто не знал, что такое мормышка. Это искусственная приманка небольшого размера. На Кубке округа можно будет использовать мормышку до 15 мм. Свое название приманка получила из-за сходства с раком-бокоплавом мормышем.

Напомним, что в Ханты-Мансийске уже проводились соревнования по рыболовному спорту. В августе 2019 года на территории Югорского рыборазводного завода прошел открытый кубок региона по рыболовному спорту в дисциплине «спиннинг с берега».

ИСТОЧНИК KP.RU