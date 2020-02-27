На Масленицу в Мегионе будут драться подушками, метать бревна и займутся русским сумо
В Мегионе и Высоком в это воскресенье, 1 марта, состоится празднование Масленицы. Подробности мероприятия сообщила пресс-служба администрации города.
- Местом проведения народных гуляний станут главная площадь в Мегионе, территория Храма Покрова Божией Матери, а также территория детского сада «Росинка» в Высоком, - сообщили организаторы.
Известно, что жителей и гостей ждут: игры, конкурсы, спортивные состязания. Среди самых экзотических состязаний также есть бои подушками, забег на охотничьих лыжах, русское сумо и метание бревна.
Кроме того, не обойдётся гуляние без главного символа праздника – чучела Масленицы. По традиции его сожгут. Наконец, участники отведают блинов с разными начинками.
Начало мероприятий в Мегионе в 13:00, в Высоком – 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU