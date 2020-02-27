2020-02-27T16:06:26+03:00
Общество

На Масленицу в Мегионе будут драться подушками, метать бревна и займутся русским сумо

Праздник состоится 1 марта
Руслан Савинов
Поделиться:
На Масленицу в Мегионе будут драться подушками, метать бревна и займутся русским сумо. Фото администрации города.На Масленицу в Мегионе будут драться подушками, метать бревна и займутся русским сумо. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

В Мегионе и Высоком в это воскресенье, 1 марта, состоится празднование Масленицы. Подробности мероприятия сообщила пресс-служба администрации города.

- Местом проведения народных гуляний станут главная площадь в Мегионе, территория Храма Покрова Божией Матери, а также территория детского сада «Росинка» в Высоком, - сообщили организаторы.

Известно, что жителей и гостей ждут: игры, конкурсы, спортивные состязания. Среди самых экзотических состязаний также есть бои подушками, забег на охотничьих лыжах, русское сумо и метание бревна.

Кроме того, не обойдётся гуляние без главного символа праздника – чучела Масленицы. По традиции его сожгут. Наконец, участники отведают блинов с разными начинками.

Начало мероприятий в Мегионе в 13:00, в Высоком – 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину с поддельным водительским удостоверением задержали в Сургуте
Рыбаки ХМАО встретятся на этапе регионального кубка
На Масленицу в Мегионе будут драться подушками, метать бревна и займутся русским сумо
Авиаохрана подготовила новых специалистов в борьбе с лесными пожарами в ХМАО
На ледовых переправах Нижневартовского района снизили пропускную способность
Вартовчане отпразднуют молдавский день встречи весны «Мэрцишор»
Вартовчанин потерял на ставках гигантскую сумму
Лянторцы проголосуют за территории для благоустройства
Слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2020» состоится в ХМАО
Югорчане добровольно перевели мошенникам полмиллиона рублей
В сургутской колонии изготовили предметы для благоустройства города
Стартовал прием заявок на конкурс педагогических отрядов ХМАО
Кондукторам Югры запретят высаживать несовершеннолетних безбилетников
В ХМАО расширили категорию получателей дополнительных мер соцподдержки
Югорские солистки представили ХМАО в Италии