27 Февр. 2020 2020-02-27T16:06:26+03:00

На Масленицу в Мегионе будут драться подушками, метать бревна и займутся русским сумо. Фото администрации города.

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В Мегионе и Высоком в это воскресенье, 1 марта, состоится празднование Масленицы. Подробности мероприятия сообщила пресс-служба администрации города.

- Местом проведения народных гуляний станут главная площадь в Мегионе, территория Храма Покрова Божией Матери, а также территория детского сада «Росинка» в Высоком, - сообщили организаторы.

Известно, что жителей и гостей ждут: игры, конкурсы, спортивные состязания. Среди самых экзотических состязаний также есть бои подушками, забег на охотничьих лыжах, русское сумо и метание бревна.

Кроме того, не обойдётся гуляние без главного символа праздника – чучела Масленицы. По традиции его сожгут. Наконец, участники отведают блинов с разными начинками.

Начало мероприятий в Мегионе в 13:00, в Высоком – 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU