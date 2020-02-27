27 Февр. 2020 2020-02-27T15:59:26+03:00

Авиаохрана подготовила новых специалистов в борьбе с лесными пожарами в ХМАО

Изменить размер текста: A A

В новом пожароопасном сезоне коллектив спасателей пополнится тремя молодыми летчиками-наблюдателями, редкими, как для Югры, так и России специалистами. Подробности сообщила пресс-служба Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.

- Профессию летчика-наблюдателя в Федеральном авиационном центре сейчас осваивают Станислав Алексеев, Андрей Артеев и Сергей Буторин, - сообщили спасатели.

Известно, что уникальность профессии данных специалистов определяется многими факторами: они имеют двойную, штурманскую и лесохозяйственную подготовку и незаменимы в ходе обнаружения и тушения лесных пожаров в условиях труднодоступной местности.

Добавим, что численность летнабов по всей России не превышает триста человек. Однако с их участием обеспечивается обнаружение и тушение около трети всех лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU