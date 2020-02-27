2020-02-27T15:59:26+03:00
Общество

Авиаохрана подготовила новых специалистов в борьбе с лесными пожарами в ХМАО

Профессия является уникальной в своем роде
Руслан Савинов
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Авиаохрана подготовила новых специалистов в борьбе с лесными пожарами в ХМАОАвиаохрана подготовила новых специалистов в борьбе с лесными пожарами в ХМАО
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В новом пожароопасном сезоне коллектив спасателей пополнится тремя молодыми летчиками-наблюдателями, редкими, как для Югры, так и России специалистами. Подробности сообщила пресс-служба Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.

- Профессию летчика-наблюдателя в Федеральном авиационном центре сейчас осваивают Станислав Алексеев, Андрей Артеев и Сергей Буторин, - сообщили спасатели.

Известно, что уникальность профессии данных специалистов определяется многими факторами: они имеют двойную, штурманскую и лесохозяйственную подготовку и незаменимы в ходе обнаружения и тушения лесных пожаров в условиях труднодоступной местности.

Добавим, что численность летнабов по всей России не превышает триста человек. Однако с их участием обеспечивается обнаружение и тушение около трети всех лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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