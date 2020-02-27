2020-02-27T15:52:10+03:00
Общество

На ледовых переправах Нижневартовского района снизили пропускную способность

Тоннаж изменили из-за теплого течения рек
Руслан Савинов
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На ледовых переправах Нижневартовского района снизили пропускную способностьНа ледовых переправах Нижневартовского района снизили пропускную способностьФото: pixabay.com
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Специалисты проверили проезды в направлении Былино и Вампугола, а также переправы на автозимнике в Покур. Результаты проверок сообщила администрация Нижневартовского района.

- Как правило, переправы в направлении Вампугола и Былино закрывают первыми в районе. Они сильно подмываются теплыми течениями реки, а большое количество проезжающих автомобилей в такую погоду способствует разрушению верхнего слоя – лед становится игольчатым и ломким, - рассказали эксперты.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят замеры толщины льда.

- Выявлено, что на ледовой переправе имеются сухие несквозные трещины от 3 до 5 сантиметров. Это, конечно, не опасно, но, тем не менее, на данных переправах тоннаж будет снижен до 20 тонн. То есть, машины с весом более 20-ти тонн здесь проходить уже не смогут, - сообщил старший инспектор центра ГИМС ГУ МЧС по Югре Дмитрий Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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