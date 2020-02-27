Вартовчане отпразднуют молдавский день встречи весны «Мэрцишор»

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:45:20+03:00

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Вартовчан и гостей города приглашают на молдавский праздник встречи весны мэрцишор 1 марта в 15:00. Об этом сообщила администрация города.

- Зрители познакомятся с обычаями этого весеннего праздника, узнают, как отмечают мэрцишор в Молдове и в других странах, - сообщили организаторы.

Праздничную атмосферу в концертном зале центра национальных культур будут создавать вокальные и хореографические коллективы, а также фольклорные коллективы национальных общественных организаций. Изюминкой мероприятия станут артисты общественной организации общества молдавской культуры «Белая лилия».

Добавим, что вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Известно, что мэрцишор — традиционный праздник встречи весны в Молдавии и Румынии. Традиционно празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие цветочки из ниточек белого и красного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU