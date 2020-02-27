Вартовчанин потерял на ставках гигантскую сумму

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:29:03+03:00

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В социальных сетях 22-летний вартовчанин нашел объявление о том, что некто предлагает дополнительный заработок ставками в спорте. Что из этого вышло сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Мужчина сообщил, что имеет информацию о договорных матчах. Вартовчанин тут же согласился и создал под руководством собеседника личный кабинет, через который осуществлял сделки.

- В течение нескольких дней неизвестный гражданин звонил горожанину и просил перечислить деньги за оплату процентов от суммы вывода денег со счета или за приобретение специального налога, - уточнили полицейские.

Известно, что в каждом случае собеседник говорил, что платеж не прошел, и просил повторить попытку. В итоге вартовчанин утратил примерно 589 тысяч рублей.

В настоящий момент по данному факту ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU