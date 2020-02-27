Лянторцы проголосуют за территории для благоустройства

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:28:18+03:00

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С 26 по 29 февраля проходит онлайн голосование по выбору общественных пространств, которые должны быть благоустроены в первую очередь в 2021 году в Лянторе. Об этом сообщила администрация города.

На выбор горожан три приоритетных объекта: обустройство сквера и пешеходной зоны в микрорайоне №5, обустройство сквера между домами №7 и №8 микрорайона №4 или обустройство сквера между домами №4 и №5 микрорайона №4.

Добавим, что с дизайнами проектов территорий можно ознакомиться на сайте города в разделе «Комфортная городская среда». Для онлайн - голосования необходимо зайти на портал «Открытый регион-Югра». Проголосовать могут лянторцы старше 14 лет, зарегистрированные на госуслугах.

- От результатов напрямую зависит возможность получения финансирования на реализацию проектов благоустройства, - напомнили в администрации Лянтора.

ИСТОЧНИК KP.RU