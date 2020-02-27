2020-02-27T15:12:56+03:00
Общество

Слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2020» состоится в ХМАО

Организаторы утвердили программу мероприятия
Руслан Савинов
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Слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2020» состоится в ХМАОСлет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2020» состоится в ХМАОФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске обсудили проведение слета социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2020», планируемого 25-26 июня. По информации правительства ХМАО, участниками слета станут социальные предприниматели и НКО, а также представители власти регионов УрФО.

Организаторы слета утвердили концепцию программы слета, которая будет состоять из трех тематических блоков: социальные бренды, соцальные тренды и социальные драйверы.

Напомним, что первый слет социальных предпринимателей УрФО состоялся 30 мая 2019 года в Тюмени. Югра тогда представила на выставке свои лучшие практики и технологии: проект по производству полезных продуктов питания из дикоросов, сеть логопедических центров, центр инклюзивного образования и соцадаптации, а также центр коррекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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