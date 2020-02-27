Югорчане добровольно перевели мошенникам полмиллиона рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:01:43+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 27 февраля, случилось 17 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более полумиллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Им предлагали защитить банковский счет, открыть супер-вклад, оформить кредит, купить - продать товар в интернете.

Так, 21-летнюю вартовчанку мошенники обманули в «Инстаграме» и «Телеграме» под предлогом предоставления выгодного вклада. Неизвестный путем обмана завладел деньгами девушки в общей сумме более 15 тысяч рублей. Их она перевела ему добровольно.

Тем временем 31-летняя сургутянка пыталась продать диван на «Авито». После размещения объявления ей позвонил неизвестный и сказал, что желает купить товар. Звонивший выудил у заявительницы реквизиты банковской карты. В итоге женщина лишилась более 48 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU