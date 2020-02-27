27 Февр. 2020 2020-02-27T14:49:07+03:00

В сургутской колонии изготовили предметы для благоустройства города. Фото УФСИН ХМАО.

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В колонии ИК-11 строгого режима в Сургуте для нужд казны городского хозяйства произвели большое количество продукции. Подробности сообщила пресс-служба УФСИН России по Ханты-Мансийского автономного округа.

Заключенные изготовили семь площадок для мусоросборников, 30 скамеек и 162 урны на общую сумму полтора миллиона рублей.

- Необходимые конструкции возводят осужденные, трудоустроенные в цехе металлообработки центра трудовой адаптации учреждения, работы за пределами ИК-11 выполняют отбывающие наказание на участке колонии-поселения при подразделении. На их производстве и установке было трудоустроено дополнительно 36 осужденных, - рассказали в УФСИН Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU