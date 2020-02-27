Кондукторам Югры запретят высаживать несовершеннолетних безбилетников

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:50:45+03:00

«Зайцем» получится проехать лишь при экстремальной температуре на улице

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В Ханты-Мансийском автономном округе несовершеннолетних безбилетников не смогут высаживать из общественного транспорта. По данным региональной думы, соответствующие поправки обсудили югорские парламентарии.

Ожидается, что перевозчикам запретят принудительно высаживать детей до 16 лет. Запрет действует при условии, когда температура на улице ниже чем -25 градусов, а также при любых опасных и неблагоприятных погодных условиях.

Также в законопроекте установили запрет на высадку вне остановок, слишком далеко от ближайших населенных пунктов и в период с 22:00 до 6:00.

Добавим, что меры будут распространятся только на детей без сопровождения взрослых. Проект закона рассмотрят в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU