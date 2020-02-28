Погода в Югре 28 февраля: местами небольшой снег и даже метель
В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 28 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и метель. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9, -14 градусов, днем -1, -6 градусов.
В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -5 градусов.
В Сургуте станет ясно и ожидается без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -9 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется малооблачный день и без осадков. Ветер западный 4-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -5, -7 градусов.
На Руси этот день называли Онисим Овчарник. По погоде отмечали: большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой.
ИСТОЧНИК KP.RU