2020-02-28T05:03:38+03:00
Общество

Погода в Югре 28 февраля: местами небольшой снег и даже метель

Температура днем не опустится ниже -6 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 28 февраля: местами небольшой снег и даже метель. Фото: Руслан Савинов.Погода в Югре 28 февраля: местами небольшой снег и даже метель. Фото: Руслан Савинов.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 28 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и метель. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9, -14 градусов, днем -1, -6 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -5 градусов.

В Сургуте станет ясно и ожидается без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -9 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется малооблачный день и без осадков. Ветер западный 4-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -5, -7 градусов.

На Руси этот день называли Онисим Овчарник. По погоде отмечали: большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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