В ХМАО расширили категорию получателей дополнительных мер соцподдержки

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:37:42+03:00

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Парламентарии ХМАО внесли изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Югре». Об этом сообщила пресс-служба региональной думы.

- Проект закона разработан в связи с принятием федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения Росси и внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ», которым предусмотрено предоставление сотрудникам органов принудительного исполнения и членам их семей социальных гарантий, – заявил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Теперь список дополнили гражданами, проходящими службу в органах принудительного исполнения РФ, принимавшими участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, получившими в этой связи удостоверение ветерана боевых действий, являющимися инвалидами и подтвердившими, что инвалидность возникла вследствие ранения, контузии или увечья при исполнении ими служебных обязанностей.

К мерам поддержки относятся: бесплатное протезирование зубов, сертификаты на приобретение средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту.

Кроме того, предусматриваются дополнительные меры поддержки и для членов семьи погибших граждан, упомянутой категории.

ИСТОЧНИК KP.RU