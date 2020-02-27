2020-02-27T13:04:27+03:00
Общество

Югорские солистки представили ХМАО в Италии

На родине оперы девушки получили много практического опыта
Руслан Савинов
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Югорские солистки представили ХМАО в Италии. Фото театрального центра «Югра-Классик».Югорские солистки представили ХМАО в Италии. Фото театрального центра «Югра-Классик».
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Солистки концертного оркестра Югры Екатерина Бурцева и Ангелина Безрукова побывали на гастролях в Италии. Об этом сообщили представители концертно-театрального центра «Югра-Классик».

В Вероне девушки прошли международные мастер-классы по вокалу и скрипке под руководством известной оперной певицы Любови Казарновской:

- Нам повезло окунуться в атмосферу настоящей итальянской вокальной традиции. Италия – родина оперы и мы любим Италию за то, что она подарила великих мастеров и великую оперную традицию, которой уже больше 400 лет, за что мы ей благодарны, - поделилась Екатерина Бурцева.

Известно, что в рамках поездки состоялись три концерта в Вероне и один в Модене на родине известных мастеров оперы, Лучано Паваротти и Мирелла Френи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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