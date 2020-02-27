Оперативники задержали сургутянина с рекордной партией наркотиков
Полицейские Сургута в ходе отработки оперативной информации задержали мужчину с наркотиками. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
- В ходе досмотра 30-летнего сургутянина на улице Захарова в кармане куртки был обнаружен сверток, внутри которого находилось 11 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета, - сообщили полицейские.
Лабораторное исследованию показало, что это «синтетика» массой около 60 грамм. Мужчина хранил вещество для дальнейшего сбыта. Отметим, что ранее безработный сургутянин в поле зрение правоохранителей не попадал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Наказанием по статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет. В данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU