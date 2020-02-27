2020-02-27T13:05:34+03:00
Происшествия

Оперативники задержали сургутянина с рекордной партией наркотиков

Мужчина собирался сбыть почти 60 грамм запрещенных веществ
Руслан Савинов
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Оперативники задержали сургутянина с рекордной партией наркотиковОперативники задержали сургутянина с рекордной партией наркотиковФото: pixabay.com
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Полицейские Сургута в ходе отработки оперативной информации задержали мужчину с наркотиками. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

- В ходе досмотра 30-летнего сургутянина на улице Захарова в кармане куртки был обнаружен сверток, внутри которого находилось 11 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета, - сообщили полицейские.

Лабораторное исследованию показало, что это «синтетика» массой около 60 грамм. Мужчина хранил вещество для дальнейшего сбыта. Отметим, что ранее безработный сургутянин в поле зрение правоохранителей не попадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Наказанием по статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет. В данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания.

В Сургуте оперативники задержали мужчину, который готовил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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