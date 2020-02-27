2020-02-27T12:39:03+03:00
Общество

Сургутян просят помочь накормить брошенных животных

Активисты движения «Дай лапу» бросили клич о помощи
Руслан Савинов
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Сургутян просят помочь накормить брошенных животных. Фото из "ВКонтакте" сообщества "Дай лапу".Сургутян просят помочь накормить брошенных животных. Фото из "ВКонтакте" сообщества "Дай лапу".
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Открыт прием пакетиков сухого корма для животных в Сургуте. По информации общественного движения «Дай лапу», сегодня, 27 февраля, можно занести подарки для животных на склад по адресу Магистральная, 32, вход в центр УЗИ, последняя дверь справа с 18:00 до 20:00.

- Сейчас на складе закончился корм, и мы обращаемся к вам за помощью. Сегодня мы должны выдать более чем 30 котикам корм, но его нет. Помогите накормить подопечных котиков. Животные всегда с радостью примут в дар: влажный и сухой корм для собак и щенков, корм для кошек, крупы и макароны (из круп лучше всего гречка, рис), а также большие одноразовые пеленки, - обращаются кураторы общественного движения «Дай лапу».

Кроме того, каждую субботу и каждое воскресенье происходит сбор в 10:00 на парковке ТЦ Лента по адресу: ул. 30 лет Победы, 74. Подробности по телефону: 62-69-18.

Добавим, что движение «Дай лапу» в Сургуте нацелено на поиск помощи каждому животному, оказавшемуся на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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