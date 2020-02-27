2020-02-27T12:18:02+03:00
Общество

Голосование за победителей конкурсов фестиваля «Дух огня» продлили до 1 марта

Работы четыре конкурсных направлений ждут объективных оценок
Руслан Савинов
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Голосование за победителей конкурсов фестиваля «Дух огня» продлили до 1 мартаГолосование за победителей конкурсов фестиваля «Дух огня» продлили до 1 мартаФото: pixabay.com
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Голосование за победителей конкурсов микрофильмов, фотографий, рисунков и комиксов XVIII фестиваля «Дух огня» продлено до 1 марта включительно. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, заключительный этап открытых конкурсов комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и регионального конкурса детского рисунка «Мир глазами детей» стартовал с 18 февраля.

Все конкурсные работы размещены на официальном сайте фестиваля. Для интернет-голосования достаточно перейти в раздел «Конкурсы». Награждение победителей пройдет на церемонии открытия фестиваля «Дух огня» 6 марта.

Добавим, что фестиваль ежегодно проводят для привлечения зрителей в кинотеатры нового поколения и активизации вхождения ХМАО в общероссийское и мировое кинотеатральное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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