Прокуратура помогла трем пенсионерам в Сургуте получить отпускные компенсации

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:49:04+03:00

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Правоохранители Сургута провели проверку по обращениям трех пенсионеров города, которым Управление Пенсионного фонда отказало в компенсации проезда к месту отдыха и обратно, в связи с нахождением места отдыха за пределами территории России. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Согласно закону, реализация прав на получение компенсации при оплате проезда по территории России не может зависеть от выбранного гражданином места отдыха. Прокуратура Сургута в интересах пенсионеров направила в суд исковые заявления.

В заявлениях значилось: обязать Управление Пенсионного фонда Сургута выплатить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Речь шла о сумме более 86 тысяч рублей.

К данному моменту все требования удовлетворены в полном объеме. За исполнением решения суда проследит прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU