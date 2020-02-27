Прокуратура помогла трем пенсионерам в Сургуте получить отпускные компенсации
Правоохранители Сургута провели проверку по обращениям трех пенсионеров города, которым Управление Пенсионного фонда отказало в компенсации проезда к месту отдыха и обратно, в связи с нахождением места отдыха за пределами территории России. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Согласно закону, реализация прав на получение компенсации при оплате проезда по территории России не может зависеть от выбранного гражданином места отдыха. Прокуратура Сургута в интересах пенсионеров направила в суд исковые заявления.
В заявлениях значилось: обязать Управление Пенсионного фонда Сургута выплатить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Речь шла о сумме более 86 тысяч рублей.
К данному моменту все требования удовлетворены в полном объеме. За исполнением решения суда проследит прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU