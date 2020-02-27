27 Февр. 2020 2020-02-27T11:11:16+03:00

Использовал теплицу не по назначению: в Березовском районе мужчину осудят за выращивание марихуаны Фото: pixabay.com

Односельчанам он также предоставлял гараж для употребления наркотиков

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Правоохранители Березовского района утвердили обвинение в отношении 25-летнего жителя сельского поселения Саранпапуль по статьям «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств», а также «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По версии дознания, мужчина с мая по июль 2019 года в теплице вырастил несколько кустов конопли. Из них он впоследствии получил каннабис. Марихуану затейливый садовод хранил дома для собственного потребления.

Кроме этого, он систематически, безвозмездно предоставлял односельчанам помещение гаража для незаконных действий. Внутри они дружно употребляли запрещенные вещества растительного происхождения.

Отметим, что статьи обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет с ограничением свободы до года.

ИСТОЧНИК KP.RU