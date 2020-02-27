Запрет на бестабачную продукцию, содержащую никотин, установили в ХМАО
Парламентарии Югры приняли изменения в законы, устанавливающие запрет оборота в регионе бестабачной никотиносодержащей продукции. Подробности сообщила пресс-служба думы ХМАО.
Общеизвестно, что все большую популярность обретает употребление бестабачной продукции с никотинов несовершеннолетними.
- Поэтому на территории Югры устанавливается запрет на оборот, пересылку, изготовление, учет, переработку, хранение, перевозку, пересылку, реализацию, продажу, отпуск, ввоз, вывоз, приобретение и использование бестабачной никотиносодержащей продукции, - рассказали в думе региона.
Врачи напомнили, что подобные смеси могут вызывать заболевания желудочного кишечного тракта, развитие рака ротовой полости, пищевода, а также поджелудочной железы.
- У подростков наблюдается замедление либо остановка роста, агрессивное поведение, чрезмерная возбудимость, нарушение концентрации внимания, - отметили медики.
Отметим, действие запрета не распространяется на курение табака, табачных изделий, а также лекарственных средств, содержащих никотин.
ИСТОЧНИК KP.RU