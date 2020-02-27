В Москве обсудили пути решения проблем югорских дольщиков
Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев встретился с генеральным директором фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном в Москве. По данным правительства ХМАО, стороны обсудили перспективы восстановления прав югорских дольщиков.
- По четырем застройщикам возможно применение механизмов фонда защиты прав дольщиков. Застройщиками «Артель», «ДЭП», «СеверСтрой Партнер» осуществлялись обязательные отчисления, 1,2% от стоимости каждого ДДУ, в компенсационный фонд. Вопрос определения способа восстановления прав дольщиков, завершение строительства или выплата компенсаций, будет вынесен на наблюдательный совет фонда, - сообщил Олег Говорун.
Отметим, в единый реестр проблемных объектов включено 16 застройщиков Югры: нарушены права более 1,9 тысячи дольщиков из 23 многоквартирных домов. В ХМАО уже создан региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.
- Рассчитываем, что намеченный план совместных действий позволит решить вопрос по достройке объектов в кратчайшие сроки, - рассказал Андрей Зобницев.
ИСТОЧНИК KP.RU