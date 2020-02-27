В Москве обсудили пути решения проблем югорских дольщиков

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:26:27+03:00

Окончательного решения вопроса до сих пор не найдено

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Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев встретился с генеральным директором фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном в Москве. По данным правительства ХМАО, стороны обсудили перспективы восстановления прав югорских дольщиков.

- По четырем застройщикам возможно применение механизмов фонда защиты прав дольщиков. Застройщиками «Артель», «ДЭП», «СеверСтрой Партнер» осуществлялись обязательные отчисления, 1,2% от стоимости каждого ДДУ, в компенсационный фонд. Вопрос определения способа восстановления прав дольщиков, завершение строительства или выплата компенсаций, будет вынесен на наблюдательный совет фонда, - сообщил Олег Говорун.

Отметим, в единый реестр проблемных объектов включено 16 застройщиков Югры: нарушены права более 1,9 тысячи дольщиков из 23 многоквартирных домов. В ХМАО уже создан региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

- Рассчитываем, что намеченный план совместных действий позволит решить вопрос по достройке объектов в кратчайшие сроки, - рассказал Андрей Зобницев.

ИСТОЧНИК KP.RU