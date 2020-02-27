Ради ремонта автомобиля нефтеюганец ограбил магазин

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:13:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Нефтеюганска накануне, 26 февраля, около девяти вечера, обратился владелец торгового павильона. По данным УМВД ХМАО, он сообщил, что на его торговую точку совершено разбойное нападение.

Известно, что злоумышленник угрожал оружием и похитил не менее 50 тысяч рублей. В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

Задержанный 61-летний безработный нефтеюганец рассказал, что пошел на преступление из-за нехватки денег. Финансы требовались ему на ремонт автомобиля.

При задержании у злоумышленника обнаружили часть похищенных денег. В ходе обыска у него дома сотрудники полиции изъяли пневматический пистолет. Именно его предположительно подозреваемый использовал при совершении нападения.

К настоящее времени возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU