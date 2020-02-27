Похитителей велосипеда и арматуры задержали в Югре

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:33:07+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки, 26 февраля, произошло 48 преступлений. По данным УМВД Югры, из них уже раскрыта половина, среди них: мошенничество, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и шесть краж.

Так, 28-летний подозреваемый сургутянин на территории строительной базы похитил арматуру. Ее стоимость – 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник под подпиской о невыезде.

Тем временем сотрудники Госавтоинспекции нашли 33-летнего хантымансийца, подозреваемого в угоне автомобиля. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник под подпиской о невыезде.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Нефтеюганска установили ранее судимого 41-летнего подозреваемого в воровстве. С лестничной площадки дома мужчина похитил велосипед стоимостью почти 14 тысяч рублей. Его поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU